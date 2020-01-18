«Оскорблять людей она не имеет права»: Пригожин оценил слова Водонаевой о маткапитале

В то же время продюсер подчеркнул, что модель может выражать свою точку зрения.

Продюсер Иосиф Пригожин не остался в стороне после слов бывшей звезды проекта «Дом-2» Алены Водонаевой, касающейся материнского капитала. Как известно, модель позволила в своей речи грубые выражения. Россиян, которые будут рожать детей ради маткапитала, она, к примеру, назвала быдлом. Правда, позже она отметила, что имела ввиду только неблагополучные слои населения.

Как считает Иосиф Пригожин, не очень правильно, когда блогеры дают свою оценку материнскому капиталу. В то же время он уверен, что любой человек в России, в том числе и Алена Водонаева, имеют право на свое мнение. Никто не может запретить им высказываться на этот счет.

«Оскорблять людей она не имеет право», — отметил Иосиф Пригожин, слова которого приводит портал gazeta.ru.

Как считает супруг певицы Валерии, логика в том, чтобы получать материнский с рождение первого ребенка, безусловно, присутствует. Он отметил, что у семей появится надежда. Эти деньги точно не будут для людей лишними.