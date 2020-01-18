НОВОСТИ

«Оскорблять людей она не имеет права»: Пригожин оценил слова Водонаевой о маткапитале

В то же время продюсер подчеркнул, что модель может выражать свою точку зрения.

«Оскорблять людей она не имеет права»: Пригожин оценил слова Водонаевой о маткапитале
Пригожин оценил слова Водонаевой о маткапитале/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин не остался в стороне после слов бывшей звезды проекта «Дом-2» Алены Водонаевой, касающейся материнского капитала. Как известно, модель позволила в своей речи грубые выражения. Россиян, которые будут рожать детей ради маткапитала, она, к примеру, назвала быдлом. Правда, позже она отметила, что имела ввиду только неблагополучные слои населения.

Как считает Иосиф Пригожин, не очень правильно, когда блогеры дают свою оценку материнскому капиталу. В то же время он уверен, что любой человек в России, в том числе и Алена Водонаева, имеют право на свое мнение. Никто не может запретить им высказываться на этот счет.

«Оскорблять людей она не имеет право», — отметил Иосиф Пригожин, слова которого приводит портал gazeta.ru.

Как считает супруг певицы Валерии, логика в том, чтобы получать материнский с рождение первого ребенка, безусловно, присутствует. Он отметил, что у семей появится надежда. Эти деньги точно не будут для людей лишними.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваВалерияИосиф Пригожин
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Оскорблять людей она не имеет права»: Пригожин оценил слова Водонаевой о маткапитале
Интересно?
Поделись с друзьями: