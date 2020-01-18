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«Самый красивый человек»: Петров нежно признался в любви Стасе Милославской

Известный актер опубликовал снимок своей возлюбленной, сделанный в Таиланде.

«Самый красивый человек»: Петров нежно признался в любви Стасе Милославской
Петров без ума от Стаси Милославской/http://globallookpress.com/

Известный актер Александр Петров в Instagram опубликовал фотографию своей второй половинки. Как известно, у звезды картины «Вторжение» сейчас роман с актрисой Стасей Милославской. «Вспоминая Тай. Самый красивый человек», — заявил в подписи под кадром Александр Петров.

Напомним, что впервые о романе Александра Петрова и Стаси Милославской заговорили летом прошлого года. Парочку стали замечать вместе на различных светских мероприятиях. К примеру, они вместе появились на сочинском «Кинотавре».

Позже стало известно, что Петров и Милославская закрутили роман на съемках картины «Стрельцов», где Александр Петров снялся в главной роли. Кстати, съемки проходили в 2018 году. На тот момент и Петров, и Милославская были несвободны. Актер, например, жил с актрисой Ириной Старшенбаум.

Нынешний Новый год Петров и Милославская встречали вместе в Таиланде в компании друзей. В соцсетях они делились совместными снимками. Актеры уже не скрывают своих нежных чувств друг к другу.

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Тэги:

Александр ПетровИрина СтаршенбаумСтася МилославскаяТаиландФильм "Стрельцов"
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«Самый красивый человек»: Петров нежно признался в любви Стасе Милославской
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