«Самый красивый человек»: Петров нежно признался в любви Стасе Милославской

Известный актер Александр Петров в Instagram опубликовал фотографию своей второй половинки. Как известно, у звезды картины «Вторжение» сейчас роман с актрисой Стасей Милославской. «Вспоминая Тай. Самый красивый человек», — заявил в подписи под кадром Александр Петров.

Напомним, что впервые о романе Александра Петрова и Стаси Милославской заговорили летом прошлого года. Парочку стали замечать вместе на различных светских мероприятиях. К примеру, они вместе появились на сочинском «Кинотавре».

Позже стало известно, что Петров и Милославская закрутили роман на съемках картины «Стрельцов», где Александр Петров снялся в главной роли. Кстати, съемки проходили в 2018 году. На тот момент и Петров, и Милославская были несвободны. Актер, например, жил с актрисой Ириной Старшенбаум.

Нынешний Новый год Петров и Милославская встречали вместе в Таиланде в компании друзей. В соцсетях они делились совместными снимками. Актеры уже не скрывают своих нежных чувств друг к другу.