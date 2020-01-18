Алена Водонаева объяснила свои слова о «быдле» и материнском капитале

Модель Алена Водонаева в Instagram заявила, что не ожидала такой бурной дискуссии после своих слов о материнском капитале. Ранее бывшая звезда проекта «Дом-2» говорила, что отчаявшиеся от низкого материального положения граждане начнут заводить детей ради выплат. Это, как она считает, может стать роковым для следующих поколений и будущего ее страны. Россиян, которые ради маткапитала начнут заводить детей, модель назвала «быдлом».

Как отметила звезда, некоторые центральные каналы выставили ее в недобром свете. Они стали показывать на всю страну ее откровенные снимки из журнала «Максим». При этом она подколола, что этот журнал наверняка лежит в каждом втором столе «этих псевдоинтеллектуалов».

Также Водонаеву вывели из себя слова ведущей Ольги Скабеевой, что якобы она работает на рынке в Тюмени. Как отметила звезда, столько желчи она никогда не слышала даже от хейтеров. Сейчас, как она думает, половина страны считают себя быдлом.

Звезда сказала, что имела в виду только тех граждан, у кого в крови пристрастия к алкоголю и тунеядству. Она уверена, что проблема была за последние годы с материнским капиталом не решена. Хотя бы потому, что во всех городах столбы заклеены объявлениями об обналичивании маткапитала.