Татьяна Кравченко обозначила сроки выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты»

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram обозначила сроки выхода на экраны новых серий сериала «Сваты», в героев которого влюблены многие россияне.

«Мы должны были давно снять седьмой сезон, поэтому страшно уже что-то загадывать. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 «Сваты» выйдут», — заявила она.

Отметим, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» были заморожены на неопределенный срок. При этом известно, что было уже отснято несколько новых серий.

Между тем многие поклонники очень ждут героев полюбившейся ленты. Они верят, что выход новых серий не за горами.

Сериал «Сваты», первые серии которого вышли на экраны чуть больше десяти лет назад, стал поистине народным. Герои картины пользуются огромной зрительской любовью. «Очень ждем продолжения!» «По-настоящему семейный сериал», — написали в комментариях под постом Татьяны Кравченко ее подписчики.