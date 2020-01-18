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«Идеальное предложение руки и сердца»: бывшую любовницу Аршавина позвали замуж

Молодой человек Ольги Семеновой сделал ей сюрприз на Мальдивах.

«Идеальное предложение руки и сердца»: бывшую любовницу Аршавина позвали замуж
Ольга Семенова обрела свое счастье. Фото: instagram.com/olgagagauzka/

Модель Ольга Семенова, известная скандалом с Андреем Аршавиным, нашла свое счастье. 17 января девушка опубликовала фотографию с Мальдивских островов, на которой демонстрирует помолвочное кольцо на безымянном пальце.

Возлюбленный 27-летней девушки обставил предложение со смекалкой. На свое 30-летние он заказал свадебную фотосессию с Ольгой, чтобы ко дню свадьбы у пары имелось романтическое видео на пляже. Оба были в венчальном антураже, и вдруг мужчина встал на одно колено, но не пародировал момент, а действительно сделал предложение.

«Боже, я плачу от счастья, ведь это идеальное предложение руки и сердца, это то, как я всегда мечтала: отпуск на Мальдивах, необитаемый остров, свадебная арка, шампанское, фотосъемка, только ты и я», — написала Семенова, назвав любимого волшебником, который смог завоевать ее сердце, хоть это было и нелегко.

Напомним, девушка стала известной после скандального видео, на котором Андрей Аршавин обнимает ее за талию. На тот момент известный спортсмен был женат на журналистке Алисе Казьминой. Тогда Семенова рассказала на ТВ об угрозах, которые стали приходить ей со стороны законной супруги футболиста.

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«Идеальное предложение руки и сердца»: бывшую любовницу Аршавина позвали замуж
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