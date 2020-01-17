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«Я наконец-то могу дышать»: Меган Маркл рассказала об уходе из королевской семьи

По словам жены принца Гарри, она не захотела, чтобы ее сын рос в токсичной атмосфере.

«Я наконец-то могу дышать»: Меган Маркл рассказала об уходе из королевской семьи
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

После объявления принца Гарри и Меган Маркл об отказе от королевских обязанностей, мир жаждет подробностей. И журналисты прикладывают все силы, чтобы их отыскать. В издании DailyMail появилось эксклюзивное интервью с подругой герцогини Сассекской. По словам неназванной девушки, Меган Маркл испытала колоссальное облегчение, уехав из Великобритании. Теперь 38-летняя американка может свободно распоряжаться своей жизнью.

«Меган чувствовала, что должна бежать, потому что жизнь в королевском дворце была для нее душераздирающей. После отъезда она чувствует, что наконец-то может дышать и сама свободно распоряжаться своей жизнью», — цитирует слова подруги издание.

Подруга Меган рассказала, что жизнь по протоколу была для свободолюбивой американки невыносимой, она не могла быть самой собой: «Она не хотела, чтобы ее восьмимесячный сын рос в такой токсичной среде, и решила покинуть Британию ради его же блага».

Также, по словам девушки, Меган Маркл постоянно испытывала стресс и чудовищное давление, с которым с трудом справлялась. «Она сказала, что решение уехать было вопросом жизни и смерти. Меган была на грани нервного срыва и чувствовала себя подавленной и стесненной. Она беспокоилась, что маленький Арчи обратит внимание на ее беспокойство, слишком много в ней было напряжения и сдерживаемого разочарования», — пишет издание.

Напомним, что супруга принца Гарри уехала в Канаду после объявления об уходе из королевской семьи и уже активно ищет способы заработка. Внук королевы Елизаветы должен вскоре присоединиться к Меган и их сыну, принцу Арчи.

Папарацци тем временем не теряют времени даром и уже успели заснять герцогиню на улицах Ванкувера в простой одежде — джинсах, куртке и уггах. Также Меган заметили за рулем автомобиля. Жена принца Гарри продолжает посещать благотворительные центры и намерена вести активную деятельность в сфере помощи другим людям.

Вырвавшись на свободу, Меган не намерена возвращаться. СМИ сообщают, что герцог и герцогиня Сассекские уволили всех сотрудников своей резиденции.

Однако канадцы испытывают смешанные чувства насчет решения Меган и Гарри жить в их стране. Некоторые эксперты и вовсе заявляют, что это нарушение конституции.

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«Я наконец-то могу дышать»: Меган Маркл рассказала об уходе из королевской семьи
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