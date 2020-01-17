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«Назови группу ZOLOTO!»: Киркоров дал ценный совет Фадееву

Певец записал обращение для продюсера.

«Назови группу ZOLOTO!»: Киркоров дал ценный совет Фадееву
Максим Фадеев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Максим Фадеев в своем официальном аккаунте в Instagram выложил интересное послание от известного певца Филиппа Киркорова. Исполнитель начинает свое послание с приветствия и на всякий случай представляется, хотя сложно представить, что Фадеев способен не узнать голос артиста или же, что у него нет его номера телефона. Киркоров объясняет, что обращается по поводу информации о завершении проекта SEREBRO. Напомним, недавно Максим Фадеев признался, что задумывается о возрождении группы. Филипп заметил, что если состав группы будет совсем иным, и даже музыка будет другая, то для чего сохранять старое название?

«Назови группу ZOLOTO!» — подал гениальную идею артист.

Киркоров также похвалил талант Фадеева создавать новые и неординарные проекты. Максим в итоге просто спросил у своих подписчиков в Instagram, что они думают по поводу предложения Филиппа? Как обычно, вместо конструктива начался конкурс остроумия, в котором победил вариант с названием новой группы PLATINA.

 

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