ЗВЕЗДЫ

«Это было крайне эмоционально»: Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков

Актриса дала откровенное интервью изданию The Sun.

«Это было крайне эмоционально»: Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
Гвинет Пэлтроу. Фото: globallookpress

Зарубежное издание The Sun сообщает о том, что актриса Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотических средств. Как рассказывает СМИ, 47-летняя артистка сделала это вместе со своим мужем, 48-летним продюсером Брэдом Фалчуком. По словам актрисы, все происходило в Мексике и оставила ей незабываемые впечатление, повторять которые она не хотела бы.

«Это было крайне эмоционально», — рассказала Гвинет.

Что заставило ее пойти на такое признание, пока не понятно, но ясно, что отношение общества к ней теперь изменится, ведь наркотики всегда несут лишь вред. Напомним, что в 2018 году еще одна известная актриса, звезда «Игры Престолов», Софи Тернер призналась, что также принимала наркотические вещества вместе со своей коллегой по съемочной площадке, Мэйси Уильямс.

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«Это было крайне эмоционально»: Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
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