«Сижу в ресторане»: Жванецкий опроверг слухи о неизлечимом заболевании

Сатирик прекрасно себя чувствует и на здоровье не жалуется.

85-летний сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни. Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило, что медики диагностировали у публициста «тяжелый недуг, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев». По неподтвержденной информации журналистов, о страшном диагнозе (скорее всего, речь идет об онкологии) Жванецкий узнал незадолго до Нового года. Праздник сатирик, по слухам, отметил в Одессе, а затем обратился к высококвалифицированным специалистам в больницу Управления делами президента.

В разговоре с корреспондентами портала Teleprogramma.pro сам Жванецкий все опроверг. Он заявил, что впервые слышит о диагнозе, но понимает, откуда у слухов растут ноги.

«Это неправда. Я нормально себя чувствую. Сижу вот в ресторане», — емко ответил он.

Чуть позже супруга Жванецкого – Наталья разъяснила, что Михаил Михайлович с определенной периодичностью наблюдается у врачей, но делает это исключительно с профилактическими целями.

«Откуда идет такой слив информации? У нас ничего нет, мы на профилактике лежим в клинике. С возрастом это делаем, даже я раз в год ложусь», — подытожила Жванецкая.