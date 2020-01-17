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Литвинову через суд обязали выплатить прошлогодние штрафы

Все взыскания 53-летней актрисе придется оплатить в двойном размере.

Литвинову через суд обязали выплатить прошлогодние штрафы
Рената Литвинова (Фото: Globallookpress.com)

Актрису из многосерийного фильма «Граница. Таежный роман» обязали выплатить штрафы за прошедший 2019 год. Такое постановление вынес Тверской суд Москвы. Иск против 53-летней Литвиновой подали сразу два ведомства: Московская автомобильно-дорожная инспекция (МАДИ) и «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП). По поступившей информации, за прошлый год у знаменитости скопилось несколько неоплаченных штрафов. А теперь, согласно постановлению суда, Ренате придется выплатить все взыскания в двойном размере — на общую сумму порядка одиннадцати тысяч рублей. Сама Литвинова никаких комментариев по этому повод не давала.

Напомним, что еще в прошлое воскресенье, 12 января, заслуженная артистка России стала участницей громкого ДТП. В день рождения Ренату Муратовну сбила машина. Все произошло на пешеходном переходе. Полученные знаменитостью травмы были не значительные, по этой причине Литвинова отказалась от госпитализации. На личной страничке в Instagram актриса высказалась о происшествии, подметив, что в свете последних дней напрашивается один важный вывод — никем и никогда нельзя пренебрегать. Ведь все может измениться в одну секунду.

«Ты не знаешь, кто может встретиться тебе на дороге…» — философски подметила Рената.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, у актрисы есть восемнадцатилетняя дочка Ульяна. Девушка училась во Франции. Наследница Литвиновой очень привязана к звездной маме. В разлуке дочь знаменитости старается звонить Ренате как можно чаще, рассказывая, что происходит в ее жизни.

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Литвинову через суд обязали выплатить прошлогодние штрафы
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