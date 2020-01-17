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«Здоровья и неиссякаемого вдохновения»: президент России поздравил Игоря Николаева с днем рождения

Владимир Путин пожелал артисту всего самого лучшего.

«Здоровья и неиссякаемого вдохновения»: президент России поздравил Игоря Николаева с днем рождения
Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

17 января исполнилось 60 лет знаменитому российскому артисту Игорю Николаеву. Певца и композитора поздравили не только представители шоу-бизнеса, но и первые лица страны, включая президента России. На сайте Кремля выложена телеграмма, в которой Владимир Путин передает свои пожелания звезде.

«Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор – автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали Вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства. От души желаю Вам здоровья и неиссякаемого вдохновения», — пожелал Игорю Николаеву президент России.

Напомним, певец родился 17 января 1960 года в Холмске.

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«Здоровья и неиссякаемого вдохновения»: президент России поздравил Игоря Николаева с днем рождения
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