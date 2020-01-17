«Здоровья и неиссякаемого вдохновения»: президент России поздравил Игоря Николаева с днем рождения

17 января исполнилось 60 лет знаменитому российскому артисту Игорю Николаеву. Певца и композитора поздравили не только представители шоу-бизнеса, но и первые лица страны, включая президента России. На сайте Кремля выложена телеграмма, в которой Владимир Путин передает свои пожелания звезде.

«Вы успешно реализовали свой творческий потенциал, состоялись как замечательный певец и композитор – автор музыки ко многим популярным песням. Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали Вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства. От души желаю Вам здоровья и неиссякаемого вдохновения», — пожелал Игорю Николаеву президент России.

Напомним, певец родился 17 января 1960 года в Холмске.