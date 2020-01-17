Возлюбленный Бузовой расплатился с долгами перед судебными приставами

Заместитель главного судебного пристава Новосибирской области Елена Кириллова заявила, что блогер Давид Манукян легально выехал за границу. За возлюбленным певицы Ольги Бузовой числился долг в 600 тысяч рублей. Сейчас он может спокойно посещать жаркие страны.

При этом небольшой долг, как отмечают приставы, за Манукяном все-таки остался. Он должен три тысячи рублей. Это штрафы ГИБДД. Приставы надеются, что в ближайшее время блогер погасит и эту задолженность.

Отметим, что долг за Манукян образовался после того, как он провернул аферу. Продал одну и ту же квартиру сразу двум покупателям. Через некоторое время состоялся суд. Блогера обязали вернуть деньги, выезд за рубеж закрыли. При этом известно, что он все это время спокойно летал в жаркие страны, хотя выезд ему был закрыт. Приставы считают, что делал он это через Белоруссию. Там не пробивают российских должников.

Отметим, что сейчас Манукян с Ольгой Бузовой нежатся на солнышке в Таиланде на дорогой вилле. Они платят по 90 тысяч рублей за ночь, чтобы покупаться в бассейне, сообщает «Комсомольская правда».