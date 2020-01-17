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Загитова поделилась совместными кадрами с 17-летней дочкой Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее пожелала Диане Дэвис крепкого здоровья и новых спортивных достижений.

Загитова поделилась совместными кадрами с 17-летней дочкой Тутберидзе
Алина Загитова (Фото: Globallookpress.com)

Будучи сверстницами, Алина Загитова и Диана Дэвис сумели стать близкими подругами. В честь 17-летия дочери Этери Тутберидзе олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее поделилась совместными снимками с именинницей. Свой день рождения фигуристка отпраздновала еще 16 января.

Подопечная Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова и Этери Георгиевны пожелала Диане исполнения всех заветных желаний. Кроме того, Алина рассчитывает на то, что весь следующий год для дочери Тутберидзе будет полон радости, счастья и успеха. В отличие от своей подруги, которая представляет на льду фигуристок-одиночниц, Диана выступает в танцах на льду.

«Крепкого тебе здоровья и новых достижений в фигурном катании. Пусть все складывается и получается», — отметила Загитова.

Напомним, что ранее в интервью Кириллу Клейменову на программе «Время» подопечная Этери Тутберидзе призналась, что собирается приостановить спортивную карьеру. При этом позже на личной страничке в Instagram фигуристка подметила, что продолжит тренироваться. По словам Алины, всю жизнь она шла к заветной цели — Олимпийской медали и другим, не менее важным наградам.

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее», — добавила Загитова.

Тренерский штаб Этери Георгиевны дал спортсменке возможность решить, как ей развиваться дальше. При этом наставница фигуристки уверена, что Алина еще заявит о себе.

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Загитова поделилась совместными кадрами с 17-летней дочкой Тутберидзе
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