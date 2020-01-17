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Анна Калашникова отдохнула в люксовом отеле на Карибах за 107 тысяч рублей за ночь

Певица и модель провела новогодние каникулы на карибском острове Сен-Барт.

Анна Калашникова отдохнула в люксовом отеле на Карибах за 107 тысяч рублей за ночь
Анна Калашникова. Фото: globallookpress

Российская модель и певица Анна Калашникова на новогодние каникулы укатила отдыхать на Карибы. В своей колонке на сайте Teleprogramma.pro. девушка рассказала, что элитный отдых обошелся ей дорого. Билеты на самолет стоили 170 тысяч рублей. И это в эконом-классе.

Дешевых гостиниц на острове Сен-Барт нет, отдыхающие размещаются на виллах, где платят от 1000 долларов за ночь. Анна жила в отеле, где номера стоят по 107 тысяч рублей за сутки. По словам Калашниковой, на острове очень дорогая еда и развлечения. «Салаты стоят от 2-3 тысяч рублей», — отметила звезда.

Гордость острова Сен-Барт – роскошные пляжи с белоснежным песком. А также количество мировых знаменитостей, которые приезжают сюда отдохнуть.

«Из зарубежных звезд, помимо Ди Каприо, тут любят отдыхать сэр Пол Маккартни, Джаред Лето, Уилл Смит, члены британской королевской семьи, а также президент США Дональд Трамп. Последний имеет на острове свою виллу, которой в прошлом году был нанесен серьезный ущерб ураганом Ирма», — рассказала Анна Калашникова.

По словам модели, многие приезжают на элитный остров как раз для того, чтобы завести нужные знакомства. Представители мировой богемы добирается на Сен-Барт на собственных самолетах, вертолетах, кораблях и яхтах. Знаменитостей тут можно запросто встретить в ресторане или модном бутике.

«Сен-Барт – самый настоящий люксовый отдых и приезжать сюда надо только с круглой суммой на карточке, иначе здесь просто нечего делать. Отдохнула я шикарно и готова покорять новые горизонты!», — отметила Анна.

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Анна Калашникова отдохнула в люксовом отеле на Карибах за 107 тысяч рублей за ночь
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