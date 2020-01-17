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Николаев признал, что так и не смог перейти с Пугачевой на «ты»

По словам исполнителя, в данном случае дело совсем не в разнице в возрасте.

Николаев признал, что так и не смог перейти с Пугачевой на «ты»
Николаев не может говорить с Пугачевой на "ты"/http://globallookpress.com/

Певец и композитор Игорь Николаев заявил, что так и не смог перейти на «ты» в разговоре со своей давней подругой Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Звезды знакомы друг с другом с 1979 года. Николаев — крестный отец певицы Кристины Орбакайте, дочери исполнительницы.

Как отметил композитор, они с Пугачевой, можно сказать, родня. «Но я никогда не перехожу на «ты». Не получается, не хочу, не вижу в этом потребности. И дело не в возрасте. Разница у нас всего 10 лет», — сказал он.

По словам Николаева, с давним другом Сергеем Шакуровым у них разница в возрасте 18 лет. Однако с ним он спокойно общается на «ты», а вот с Пугачевой не может. Причина кроется в том, что в коллектив Пугачевой он пришел 19-летним парнем. Поэтому у него с тех пор некая рефлексия.

Николаев отметил, что стал сотрудничать с Пугачевой, когда ее коллектив не просто исполнял песни советских композиторов, а экспериментировал. Как сказал певец, от каждого музыкант в группе Пугачевой исходил креатив, сообщает «АиФ».

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Тэги:

Алла ПугачеваИгорь НиколаевСергей Шакуров
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Николаев признал, что так и не смог перейти с Пугачевой на «ты»
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