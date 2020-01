Эминем «тихо и незаметно» выпустил одиннадцатый альбом

Пожалуй, самый известный светлокожий рэпер, Эминем выпустил свой 11-й по счету сольный альбом. Что здесь такого, спросите вы? Вот только у исполнителей его масштаба каждая пластинка — это событие, к которому фанаты готовятся на несколько месяцев.

Но новый релиз Music to Be Murdered By («Музыка, которой можно убить») вышел как-то тихо и неожиданно для поклонников. Просто в какой-то момент музыкальные приложения стали выдавать любителям рэпа новые песни их кумира.

Официальная дата выпуска альбома — 17 января 2020 года. В него вошли 20 композиций. На пластинке можно услышать дуэты артиста не только с собратьями по хип-хоп сцене, но также с Эдом Шираном и певицей Скайлар Грей. Несмотря на это, у данного релиза не было никакой рекламной кампании. И правда, зачем она тому, кто и так считает себя лучшим?

Сам Эминем сообщил в Instagram о выходе альбома только 17 января, без всяких предварительных постов.

«Это твои похороны», — коротко сообщил рэпер своим фанатам.

Напомним, что в копилке у рэпера 15 премий «Грэмми» и даже один «Оскар» имеется — за песню к фильму «Восьмая миля» 2003 года.