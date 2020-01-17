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«Молодые были, гуляли ночи напролет»: бывшая студентка вспомнила жизнь Николаева на Сахалине

Известному музыканту и композитору 17 января исполнилось 60 лет.

«Молодые были, гуляли ночи напролет»: бывшая студентка вспомнила жизнь Николаева на Сахалине
Николаев "чудил" во время учебы на Сахалине/http://globallookpress.com/

Преподаватель, а в прошлом студентка, которая училась вместе с певцом и композитором Игорем Николаевым на Сахалине в колледже искусств Ольга Кашина вспомнила молодость звезды. Как отметила женщина, Игорь Николаев никогда не отличался хорошим поведением. К примеру, один из преподавателей, который его обучал, сегодня наотрез отказывается говорить о своем звездном ученике. Причина их конфликта покрыта тайной.

Как добавила Ольга Кашина, музыкант бросил в какой-то момент учебу. Как она отметила, певец «немного чудил», когда жил в общежитии колледжа искусств.

«Молодые были, гуляли ночи напролет. А вот в последний раз, когда приезжал на родину, в колледж даже не зашел, просто пообщался с несколькими однокурсниками за его пределами», — заметила Ольга Кашина.

Бывшая сокурсница певца Елена Судакова между тем добавила, что Николаев, когда приезжает в родные края с гастролями, обязательно навещает близких ему людей. Для него родина не пустой звук, сообщает «МК».

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Тэги:

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«Молодые были, гуляли ночи напролет»: бывшая студентка вспомнила жизнь Николаева на Сахалине
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