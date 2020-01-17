Глызин вспомнил, как зрители ушли с его концерта после известия об убийстве Талькова

По словам музыканта, он очень тяжело переживал смерть товарища и близкого друга.

Музыкант Алексей Глызин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что очень тяжело переживал смерть своего близкого друга музыканта Игоря Талькова.

Напомним, что певец был застрелен в Ленинграде в 1991 году во Дворце спорта «Юбилейный». Обстоятельства его смерти до сих пор точно неизвестны.

«В тот злополучный день я выступал в Киеве. Ко мне в какой-то момент прямо во время концерта подошел конферансье. На ухо он мне прошептал: «Только что в Ленинграде убили Игоря Талькова». Я вышел к залу, хотя мне было непросто в тот момент. И сказал, что случилось с Игорем Тальковым», — вспомнил он.

По словам Алексея Глызина, в зале, где на его концерте было несколько тысяч человек, воцарилась полная тишина.