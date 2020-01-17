«К сорока годам пришла любовь к себе»: Климова не думает о новых романах

Любить, по мнению актрисы, это большая роскошь. 41-летняя Екатерина Климова подметила, что сейчас она сомневается в том, что ей удастся вновь ощутить это чувство. И виной всему, по словам знаменитости, ее возраст, и конечно же, опыт. К тому, как утверждает экс-возлюбленная Гелы Месхи, в ее сердце и голове сейчас так мало свободного пространства.

Климова не сомневается, что только в молодости можно отдаваться любви целиком и без остатка, не задумываясь ни о чем. Любишь кого угодно, только не себя, добавила Екатерина. С возрастом все меняется. По словам артистки, самое главное — это внимание, уважение, принятие и прощение. Знаменитость не стала скрывать, что она испытала настоящую перезагрузку, чему бесконечно рада.

«К сорока годам наконец пришла любовь — к себе», — отметила Климова в интервью «Каравану историй».

В настоящее время актриса не думает о новых романах. По словам знаменитости, она остро ощущает, что ей нужно остановиться, замереть — не на день, не на месяц, даже не год, а дольше, чтобы что-то понять о себе самой. Продумать идеальное будущее.

«Но надеюсь, вы не увидите больше заголовков с новостью: «Климова в очередной раз выходит замуж за актера!». Это даже мне будет уже смешно», — не без улыбки уточнила Екатерина.

Напомним, что Екатерина Климова дважды была замужем за актерами. От Игоря Петренко она родила сыновей Матвея и Корнея. В отношениях с Гелой Месхи на свет появилась дочка Белла. От ювелира Ильи Хорошилова у знаменитости есть старшая дочь — семнадцатилетняя Елизавета.