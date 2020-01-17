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«Каста» создала саундтрек к шоу «Женский стендап» на ТНТ

Сингл «Решено» станет своеобразным символом нового шоу.

«Каста» создала саундтрек к шоу «Женский стендап» на ТНТ
Женский стендап. Фото: ТНТ

Как подобрать идеальный саундтрек для шоу, в котором женщины честно и жестко шутят о своих проблемах? Найти такую же актуальную, бескомпромиссную и честную группу, как и юмор в женском шоу. Группа «Каста» и «Женский стендап» на ТНТ оказались идеальным сочетанием.

Женский стендап. Фото: ТНТ
Женский стендап. Фото: ТНТ

Заглавным треком шоу «Женский стендап» станет сингл «Касты» — «Решено». Несмотря на то, что он был написан еще в 2015 году, его смысл и слова идеально отражают суть проекта, в котором женщины рушат стереотипы и не боятся шутить о наболевшем. А кроме этого, «Каста» — любимая группа креативных продюсеров шоу Ирины Мягковой и Зои Яровицыной.

«Да, это моя любимая группа! На самом деле, если послушать песни «Касты», можно сказать, что участники группы как будто комики от рэпа», — сказала Мягкова.

«Люблю «Касту» с детства, была на концертах, и при возможности, обязательно пойду снова! Мне нравится, что у женского шоу совсем не женский саундтрек», — прокомментировала Яровицына.

В перебивках между выступлениями комиков можно услышать еще один трек участника «Касты» Шыма – «Песню про месть». Участники «Касты» не только согласились предоставить свои треки для нового шоу ТНТ, но и побывали на съемках. Юмор женского стендапа в полной мере смогли заценить Хамиль и Влади.

Хамиль с супругой
Участник группы «Каста» Хамиль с супругой. Фото: ТНТ

Оценить шоу «Женский Стендап» можно будет с 18 января на ТНТ.

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Тэги:

«Женский стендап»«Каста»ТНТ
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«Каста» создала саундтрек к шоу «Женский стендап» на ТНТ
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