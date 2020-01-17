«Я выдохся»: Глызин рассказал, почему уезжал жить в Америку

По словам музыканта, он просто набирался опыта за рубежом, потому что в родной стране устал от выступлений.

Музыкант Алексей Глызин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему вел затворнический образ жизни. Музыкант уезжал жить в Америку и о нем несколько лет ничего не было слышно.

«Я выдохся. Не мог больше петь. В Америке набирался опыта. Мало с кем общался в те годы», — сказал он. При этом певец через несколько лет вернулся с хитом «Поздний вечер в Сорренто» и снова добился популярности на родине.

Ведущий Борис Корчевников спросил у музыканта, как ему удалось не повторить путь своих коллег по сцене, которые стали известны с ним в одно время, а затем откровенно спились. В качестве примера он привел Евгения Осина и Криса Кельми, которые уже ушли из жизни из-за своего пристрастия к алкоголю.

«Закусывать надо. Я никогда не лечился от алкоголя. Умею себя контролировать. Могу всегда выпить в компании. Доводить себя до состояния эпилепсии никогда не буду, когда тебя уже начинает колотить. Сначала ты теряешь контроль над собой, затем тебя подводит здоровье, а в итоге отовариваются друзья», — сказал он.