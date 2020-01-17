«Пусть тогда выплачивает штраф»: Рудковская будет добиваться от Авербуха пяти миллионов рублей

Продюсер заняла принципиальную позицию из-за песни Билана и идти на уступки больше не намерена.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что будет судиться с хореографом Ильей Авербухом, который в одном из своих ледовых шоу переделал без разрешения аранжировку песни «Держи» Димы Билана, таким образом нарушив авторские права.

Как отметила супруга фигуриста Евгения Плющенко, ее поражает вседозволенность и та легкость, с которой Авербух «посылает ее юристов в космос». При этом она не понимает, почему Авербух все время прикрывается каналом, на котором вышла в эфир композиция Билана.

Как добавила Рудковская, Авербух без спроса переделал песню Билана. Юристы сразу ему говорили, что если трек выйдет в таком виде, то у него будут проблемы. Фигурист обещал, что уберет песню из своего шоу, однако композиция все равно вышла в эфир. Судя по всему, хореограф посчитал, что скандал удастся замять.

больше по теме Авербух ответил на обвинения Рудковской в краже песни Билана По словам фигуриста, никаких авторских прав он не нарушал.

«Лицензию на изменения трека у нас никто не брал. Пусть тогда выплачивает штраф. Композитор песни Денис Ковальский тоже был удивлен новому весьма странно сделанному на коленке «Держи», — сказала Рудковская.

Продюсер отметила, что Авербух мог бы просто извиниться и дело не дошло до суда, но он проявил гордость и упорство. Мириться с таким поворотом событий она не намерена. Согласно законодательству, штраф за такой поступок, составляет пять миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».