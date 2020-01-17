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Валерия примерила на Пригожина женские туфли

Певица и продюсер уехали отдыхать в Дубай.

Валерия примерила на Пригожина женские туфли
Певица Валерия и ее продюссер Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия и ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, после насыщенных новогодних праздников отправились на отдых в Арабские Эмираты. Пара активно публикует в соцсетях фотографии из путешествия и рассказывают, как проводят время. Дубай встретил их дождем, по словам певицы, «затопило половину города», солнце выглянуло только через три дня.

В один из дней супруги поужинали в ресторане с певцом Егором Кридом и футболистом Александром Кокориным. Необычный звездный состав вызвал удивление поклонников. В другой вечер Валерия и Пригожин встретились в Дубае с Филиппом Киркоровым и поиграли в настольные игры, такие как «Шпион» и «Ассоциации».

Кроме того, на отдыхе супруги регулярно ходят в спортзал, осматривают достопримечательности и гуляют по паркам. Звездная пара побывала в знаменитом дубайском парке «Сад чудес» (Dubai Miracle Garden). Парк известен огромным количеством цветов, их здесь более 70 видов. Сад уникален тем, что все это цветочное буйство удалось вырастить в мертвой пустыне. Для поддержания жизнеспособности растений парку требуется 757 тысяч литров воды ежедневно.

Здесь Валерия и Иосиф Пригожин примерили огромные женские туфли на каблуках. Забавную фотографию певица опубликовала в своем Инстаграм с комментарием «Впали в детство. Из обуви бы не выпасть».

Ранее мы рассказывали, как Иосиф Пригожин посмеялся над ситуацией в британской королевской семье. Продюсер опубликовал фотографию, на которой написано, что «Меган Маркл – единственная в мире женщина, которая вышла замуж за принца и превратила его в лягушку».

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Тэги:

Александр КокоринВалерияЕгор КридИосиф ПригожинФилипп Киркоров
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Валерия примерила на Пригожина женские туфли
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