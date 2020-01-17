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«Я ушел из дома в джинсах и майке»: Глызин корит себя, что бросил первую семью

Как отметил музыкант, только с годами он понял, что не все золото блестит.

«Я ушел из дома в джинсах и майке»: Глызин корит себя, что бросил первую семью
Глызин оставил первую жену ради любовницы/http://globallookpress.com/

Музыкант Алексей Глызин признался, что до сих пор переживает из-за ухода от первой супруги Людмилы. Его сыну Алексею было всего 12 лет, когда у певца появилась любовница.

«Я все оставил жене. Не было никаких дележек. У меня сложились в будущем хорошие отношения с первой супругой. Я очень перед ней виноват. Сын меня понял и простил. Сейчас у нас все замечательно. Было дико жалко, что так произошло. Это сложно объяснить. Сначала люди клянутся в вечной любви, но потом семьи распадаются», — заявил музыкант.

Как отметил певец, он несколько лет жил с девушкой, которую звали Евгения.

«Были съемки новогодней программы. Там она появилась. У нас случился роман. Потом просто в какой-том момент она позвонила в пять утра и сказала: «Или сейчас или никогда». Я ушел из дома в джинсах и майке. Это было ужасно. Но я уже не мог ничего сделать с собой. Это было какое-то наваждение. Я бросил свою семью ради этой девушки. С годами понял, что не все то золото, что блестит. Ей не нужна была семья», — сказал Алексей Глызин.

С Евгенией он был около двух лет, а затем расстался.

«Я понял, какой плохой поступок совершил, но изменить было уже ничего нельзя. Это, конечно, все очень больно, ужасно», — подчеркнул певец.

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«Я ушел из дома в джинсах и майке»: Глызин корит себя, что бросил первую семью
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