Алексей Глызин рассказал, как уходил от Пугачевой в «Веселые ребята»

Музыкант Алексей Глызин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свою работу у Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в ее команде. Он был у певицы в музыкальном коллективе гитаристом.

«Я, конечно, многому у нее научился. Она человек с репутацией. У меня был друг. Он сказал, что Алла Пугачева ищет себе в команду музыканта, гитариста. Я начал выступать в вокальной группе как раз. В итоге стал петь у нее на разогреве три-четыре песни. А потом уже на сцену выходила она», — отметил Алексей Глызин.

По словам исполнителя, зрители всегда были без ума от Пугачевой. «За ней бежали поклонники, следовали буквально по пятам. На людей она действовала магически. Мы спасались бегством после ее концертов», — отметил музыкант.

Вскоре Глызина пригласили в популярную тогда группу «Веселые ребята».

«Руководитель коллектива Павел Слободкин сказал, что хочет со мной поговорить. Он пригласил к себе. Я подошел к Пугачевой и сказал ей об этом. Думал, она прибьет меня, но Алла спокойно сказала: «Я прошла путь этого коллектива — попробуй и ты», — рассказал музыкант.