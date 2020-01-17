Раздел имущества Степаненко и Петросяна начнется не раньше, чем через год

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин сообщил, что раздел имущества у сатирика с бывшей женой Еленой Степаненко начнется не раньше, чем через год. На данный момент, как сказал юрист, эксперты оценили только недвижимость. Впереди у специалистов еще много работы. Предстоит оценить культурные ценности, книги, фарфор.

«Пока Степаненко категорически отказывается от переговоров. Евгений Ваганович за. В любое время все можно поделить пополам», — заявил Сергей Жорин.

Интересно, что дочь Петросяна Викторина занимает позицию Степаненко. Как считает Жорин, дочь сатирика и его бывшая жена почему-то посчитали, что могут принимать все решения за юмориста. При этом он напомнил, что вообще-то Петросяну уже 74 года. Он вправе сам решать, с кем и как жить.

Отметим, что в США у юмориста есть дом. В нем живет Викторина. Квартира была куплена в браке. То есть она тоже принадлежит разделу. Именно поэтому, возможно, Викторина в таких прекрасных отношениях со Степаненко. Ссориться с женщиной ей просто невыгодно, сообщает «Комсомольская правда».