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«Мы с отцом так и не наладили отношения»: сын Сергея Зверева не общается со стилистом

При этом молодой человек заявил, что не пойдет в суд, чтобы отсудить жилье, принадлежащее родителю.

«Мы с отцом так и не наладили отношения»: сын Сергея Зверева не общается со стилистом
Зверев-старший так и не смог помириться с сыном/http://globallookpress.com/

Сын стилиста Сергея Зверева, у которого с родителем сложились напряженные отношения, заявил, что не пойдет в суд. Напомним, что ранее он изъявлял желание отсудить квартиру у родителя. Это случилось после того, как молодой человек узнал, что Сергей Зверев не является его биологическим отцом.

«Мы с отцом так и не наладили отношения. Не звоним друг другу и не виделись сто лет. Я решил, что нервы дороже. Не пойду ни в какой суд. Еще на юристов деньги тратить», — сказал Сергей Зверев-младший.

Сейчас сын звезды все внимание уделяет своей второй супруге Юлии. Он отметил, что отпраздновал с любимой в спокойной домашней обстановке Новый год. Кстати, Сергей Зверев-старший несколько лет назад выбор сына не одобрил. Он не раз говорил в интервью журналистам, что девушка не любит его сына. Она якобы просто хочет нажиться на добром имени стилиста.

Свои слова Зверев-старший подкреплял конкретными фактами. Он нашел документы, которые подтверждают, что девушка сидела в колонии и лишена родительских прав. От прошлых отношений у нее двое детей, сообщает «СтарХит».

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«Мы с отцом так и не наладили отношения»: сын Сергея Зверева не общается со стилистом
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