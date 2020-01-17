Собчак и Богомолов платят полтора миллиона рублей в сутки за виллу на Мальдивах

Светская львица Ксения Собчаки ее супруг режиссер Константин Богомолов отдыхают на Мальдивах на шикарной вилле. Ее стоимость за сутки составляет полтора миллиона рублей. Впрочем, с деньгами у светской львицы полный порядок. Да и муж не бедствует.

Кстати, на Мальдивы Собчак прилетела из Москвы. Чуть ранее она была с мужем в Куршевеле, где каталась на горных лыжах. Светская львица обучала и своего сына Платона. Надо сказать, что под руководством опытного инструктора мальчик делал определенные успехи.

Известно, что звезда на Мальдивах живет на фешенебельном пятизвездочном курорте Soneva. Телеведущая выбрала виллу с несколькими спальнями, собственным бассейном и водной горкой. Она не хочет ни в чем себе отказывать на отдыхе.

Кстати, отдых на Мальдивах, судя по довольному виду, нравится режиссеру Константину Богомолову куда больше, чем развлечения в Куршевеле. Здесь он может понежиться под палящим солнцем, чего был лишен в Альпах, сообщает «Комсомольская правда».