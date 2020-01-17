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Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали

Актриса запечатлела на память красивый закат.

Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали
Климова отдыхает на Бали/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Климова, которая сейчас в обществе своей подруги, актрисы Татьяны Лютаевой, отдыхает на индонезийском острове Бали, опубликовала в сторис Instagram красивую видеозапись с отдыха. На кадрах актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике.

Екатерина Климова. Фото
Климова отдыхает на Бали/https://www.instagram.com/klimovagram/

Кроме того, звезда запечатлела на память потрясающей красоты закат. Золотистое небо и садящееся за горизонт солнце, судя по всему, вдохновили многодетную мать. Актриса закружилась в танце.

Отметим, что отдыхает на Бали Екатерина Климова не только со своей подругой. В отпуск она взяла всех своих детей от трех разных мужей. Несколько дней назад звезда отмечала Старый Новый год. Компанию ей составил актер Алексей Чадов. Сразу же поползли слухи, что у звезд роман.

Впрочем, Екатерина Климова не раз отмечала, что она одинока. Сейчас все силы она сосредоточила на работе в театре и кино. Как отмечала звезда, найти вторую половинку в таком сумасшедшем графике практически нереально. Кроме того, она говорила, что больше не собирается выходить замуж за актеров. А других людей в ее окружении просто нет.

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Тэги:

Алексей ЧадовБалиЕкатерина КлимоваТатьяна Лютаева
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Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали
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