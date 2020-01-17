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Познер отреагировал на требования активистов лишить Урганта гражданства

По словам телеведущего, он не может серьезно относиться к словам общественников.

Познер отреагировал на требования активистов лишить Урганта гражданства
Познер высказался после призыва лишить Урганта гражданства/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Познер заявил, что его коллега Иван Ургант не лишится российского гражданства после своих слов об Иисусе Христе в программе «Вечерний Ургант». В эфир выпуск вышел 7 января.

В программе, как посчитали общественники из организации «Сорок сороков», телеведущий позволил себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями.

Напомним, что во время эфира Ургант показал картинку-пародию на икону Иисуса Христа. Присутствовавший у него в гостях актер Жерар Депардье сравнил изображение с поросенком.

Этот факт вывел некоторых активистов из себя. Общественники вспомнили, что у Ивана Урганта двойное гражданство, поэтому российского паспорта его надо лишить.

Как сказал Владимир Познер, телеведущий — его давний друг. Слова общественников и их требования никак не скажутся на их отношениях. Познер добавил, что активисты выступают со своими требованиями не в первый и явно не в последний раз. Он не может серьезно относиться к их словам.

Также Познер посоветовал обратиться за разъяснениями к руководителям Первого канала. Именно они выпустили в эфир программу, где прозвучали такие слова Урганта, сообщает портал Ura.ru.

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Тэги:

Владимир ПознерИван УргантПервый каналПрограмма "Вечерний Ургант"
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Познер отреагировал на требования активистов лишить Урганта гражданства
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