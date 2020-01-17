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«Вечером у меня секс по расписанию»: Водонаева счастлива с 23-летним хоккеистом

Как отметила телеведущая, о свадьбе с молодым человеком речи не идет.

«Вечером у меня секс по расписанию»: Водонаева счастлива с 23-летним хоккеистом
Водонаева закрутила роман с молодым хоккеистом/http://globallookpress.com/

Телеведущая Алена Водонаева в эфире YouTube-шоу «Ковальский» призналась, что у нее сейчас роман с 23-летним хоккеистом. Его имени она не назвала. При этом модель отметила, что мужчина «удовлетворяет все ее плотские потребности».

«Вечером у меня секс по расписанию. Никто не знает, кто он. Я не афиширую, но это хоккеист», — заявила она.

По словам Водонаевой, выходить замуж за хоккеиста она не намерена. Дело в том, что он зарабатывает небольшие деньги, а модели нужен мужчина с достатком. Как отметила звезда, он приносит ей «цветочки и вкусняшки».

Ее на данном этапе это вполне устраивает. Главное, что спортсмен проявляет себя в постели, что для 37-летней Алены Водонаевой сейчас самое главное.

Бывшая звезда проекта «Дом-2» также сказала, что с мужчиной почти не разговаривает. Когда они отдыхают от плотских утех, то проводят время около телевизора. Смотрят мультики и фильмы. Звезда не скрывает, что любимому с ней непросто. Она очень сложный человек, с которым проблематично ужиться в одной квартире.

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«Вечером у меня секс по расписанию»: Водонаева счастлива с 23-летним хоккеистом
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