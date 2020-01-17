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«Свадьбу играете в Саратове?»: Смолова затравили после кадра с игроками «Локомотива»

Над футболистом не перестают подшучивать поклонники из-за романа с несовершеннолетней внучкой Ельцина.

«Свадьбу играете в Саратове?»: Смолова затравили после кадра с игроками «Локомотива»
Смолова затравили в Сети/http://globallookpress.com/

Футболист московского «Локомотива» Федор Смолов, который в Instagram разместил радостный снимок с игроками своей команды, подвергся травле в Сети. На фотографии изображены футболисты московского клуба, которые сейчас находятся на сборах в Испании. Среди них и новоявленный жених Федор Смолов.

Недавно стало известно, что у игрока роман с семнадцатилетней внучкой первого президента страны Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Нападающий весело проводил с ней время на «острове миллионеров» Сен-Барт, пока находился в отпуске.

«Давайте начнем», – подписал фотографию радующийся жизни Федор Смолов, имея в виду, скорее всего, скорое продолжение сезона в футбольной премьер-лиге.

«Свадьбу играете в Саратове?», «Теперь благодаря твоим связям «Локомотив» скоро станет народной командой», «Давай Машку за ляжку лучше», «Отфотошопил себя –помолодел», «Где Ельцина?» – стали подшучивать над форвардом хейтеры.

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испанияМария ЮмашеваНовости googleФедор СмоловФК "Локомотив"
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«Свадьбу играете в Саратове?»: Смолова затравили после кадра с игроками «Локомотива»
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