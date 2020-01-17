«Уильям больше не хочет детей»: Кейт Миддлтон рассказала о семейных планах

Хотя сама герцогиня, кажется, не против родить еще малыша.

Герцог и герцогиня Кембриджские находятся в городе Брэдфорд с официальным визитом. Это их первое появление на публике после скандала связанного с отказом принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий. Журналисты отметили, что пара держится храбро, приветливо улыбается поклонникам и участвует в мероприятиях.

На одной из встреч благотворительного общества Кейт готовила молочные коктейли и разговорилась с местным жителем, 25-летним Джошем Макпалсом. Верный поклонник королевской семьи сказал, что посылал поздравительные открытки на рождение каждого из детей Кейт и Уильяма. На что герцогиня заметила, что вряд ли ему удастся отправить еще одну открытку.

«По-моему, Уильям больше не хочет детей», — цитирует слова Кейт Миддлтон издание TheSun.

По данным издания, принц Уильям дал понять жене, что на трех детях нужно остановиться, еще в прошлом году, когда королевская чета была в Северной Ирландии. Тогда Кейт была очарована пятимесячным малышом Джеймсом Барром и сказала своему отцу Алану: «Он великолепен. Это заставляет меня задуматься». Отец герцогини спросил, есть ли у них в планах четвертый ребенок. На что Кейт сказала: «Я думаю, эта мысль обеспокоит Уильяма».

Напомним, что герцог и герцогиня Кембриджские воспитывает троих детей – шестилетнего принца Джорджа, четырехлетнюю принцессу Шарлотту и годовалого принца Луи.