Николаев назвал три песни, которые трагически повлияли на их с Пугачевой судьбу

По словам композитора, он, как и Примадонна, навсегда отказались от подобных композиций в своем репертуаре.

Музыкант Игорь Николаев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявил, что он и его близкая подруга Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва отказались от некоторых трагичных песен в своем репертуаре. По его словам, несколько раз после исполнения этих композиций их жизнь кардинальным образом менялась. Причем не в лучшую сторону.

«Были в нашей жизни конкретные ситуации, которые влияли на нашу судьбу. К примеру, песня «Две звезды», исполненная Аллой с Владимиром Кузьминым. Вот она положительная? Она вроде бы светлая, но… А песня «Незваный гость» с Сергеем Челобановым. Это ведь перенос информации на реальную жизнь. Так, конечно, не всегда бывает, но в наших ситуациях точно так», — сказал музыкант.

Также Николаев назвал еще одну песню уже из своего репертуара, которая повлияла на его судьбу – это композиция «Дельфин и русалка» с Наташей Королевой. Подобные песни со своей нынешней супругой, как отметил певец, он никогда исполнять не будет.

Кстати, сейчас жена Николаева певица Юлия Проскурякова учится на третьем курсе ГИТИСа. В будущем она хочет реализовать себя на режиссерском поприще. Николаев выразил надежду, что у его жены все буде хорошо в творческом плане, как сейчас прекрасно в семейном.