«Я про нее ничего не знаю»: Игорь Николаев не общается с первой супругой

Известный музыкант и композитор Игорь Николаев стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о его прежних женах. Как известно, с 1978 по 1991 год он состоял в браке со своей одноклассницей и школьной любовью Еленой Кудряшевой. С 1992 по 2001 год Николаев был женат на певице Наташе Королевой.

«Я про первую жену ничего не знаю. Мы не поддерживаем отношений. Что касается Наташи Королевой, то, конечно, она была важным моментом моей жизни. В основном лайкаем фотографии друг друга в соцсетях. Делаем это от чистого сердца», — отметил музыкант.

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Ведущая Алла Довлатова отметила, что разговаривала накануне эфира с Наташей Королевой. Звезда передавала большой привет исполнителю, чему он обрадовался.

Также Игорь Николаев вспомнил свою молодость. Однажды, когда он пошел в армию, ему пришлось сбрить свои знаменитые усы. «Для меня сбрить усы равносильно, как побриться налысо. Когда принимал присягу в армии, то пришлось побрить их. Там стоял приличный парень на фотографии. Не я, конечно. Но мне эта фотка нравится», — отшутился Игорь Николаев.