22-летняя дочь Пригожина попала в аварию

Даная держала путь на работу в момент, когда в автомобиль въехала другая машина.

22-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина попала в аварию. Переживаниями из-за произошедшего Даная поделилась с подписчиками, опубликовав в stories снимок с места случившегося. Девушка рассказала, что 16 января торопилась на работу – четверг должен был стать для нее первым трудовым днем. Чтобы успеть вовремя наверняка, Даная выехала за полтора часа. Однако, в какой-то момент в заднюю часть такси, в котором ехала девушка, въехала другая машина.

Шокированная произошедшим Пригожина вызвала другое такси.

«Записываю вам быстро сторис. Со мной все нормально, все в порядке. Бывают такие ситуации, конечно. Уже на работе. Спасибо за переживания, все нормально. Целую», — сказала она.

Позже Даная также отметила, что не любит опаздывать. Сложившаяся же ситуация заставила девушку изрядно понервничать.

Отметим, что аварии в последнее время буквально преследуют семью Пригожина и Валерии. Ранее сын певицы – Арсений Шульгин трижды оказывался участником ДТП за неделю. Самой тяжелой в плане последствий оказалась самая первая авария – тогда парню зашивали губу.