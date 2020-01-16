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22-летняя дочь Пригожина попала в аварию

Даная держала путь на работу в момент, когда в автомобиль въехала другая машина.

22-летняя дочь Пригожина попала в аварию
Даная Пригожина/Фото: https://www.instagram.com/p/B3og5N-oAKK/

22-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина попала в аварию. Переживаниями из-за произошедшего Даная поделилась с подписчиками, опубликовав в stories снимок с места случившегося. Девушка рассказала, что 16 января торопилась на работу – четверг должен был стать для нее первым трудовым днем. Чтобы успеть вовремя наверняка, Даная выехала за полтора часа. Однако, в какой-то момент в заднюю часть такси, в котором ехала девушка, въехала другая машина.

Шокированная произошедшим Пригожина вызвала другое такси.

«Записываю вам быстро сторис. Со мной все нормально, все в порядке. Бывают такие ситуации, конечно. Уже на работе. Спасибо за переживания, все нормально. Целую», — сказала она.

Позже Даная также отметила, что не любит опаздывать. Сложившаяся же ситуация заставила девушку изрядно понервничать.

Отметим, что аварии в последнее время буквально преследуют семью Пригожина и Валерии. Ранее сын певицы – Арсений Шульгин трижды оказывался участником ДТП за неделю. Самой тяжелой в плане последствий оказалась самая первая авария – тогда парню зашивали губу.

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22-летняя дочь Пригожина попала в аварию
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