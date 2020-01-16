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СМИ: на территории «Дома-2» умер оператор

Мужчина трудился на благо телепроекта последние пять лет.

СМИ: на территории «Дома-2» умер оператор
Скорая помощь. Фото: КП/Маковеева Светлана

Журналисты узнали о том, что на территории скандального телепроекта «Дом-2» умер мужчина. Как стало известно, пострадавшим стал 37-летний оператор по имени Владимир. Сотруднику стало плохо во время съемочного процесса – оператор находился за камерой в момент, когда потерял сознание. Другие работники телестройки поспешили вызвать в поселок, где и живут участники, скорую помощь, однако, как свидетельствует Mash, прибывшие медики спасти пациента не смогли – тот умер от острой сердечной недостаточности.

О личности мужчины известно немногое. Владимир трудился на благо проекта последние 5 лет. Ранее погибший на здоровье не жаловался. Официально факт гибели сотрудника ни на самой телестройке, ни на телеканале пока не подтвердили. Неизвестно также, был ли Владимир женат и воспитывал ли детей.

Стоит отметить, что подобный эксцесс-не первый в истории 15-летнего шоу. В 2012 году осветитель лишился рук и получил многочисленные ожоги после того, как потрогал флягу, принесенную кем-то из леса. Недавно пострадавший сумел отсудить у создателей стройки 650 тысяч рублей компенсации и пожизненное обеспечение.

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СМИ: на территории «Дома-2» умер оператор
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