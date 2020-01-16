«Ребенок Алсу пострадал»: Хлебникова напомнила о последствиях скандала на «Голос. Дети»

Певица Марина Хлебникова заявила, что не является той родительницей, которая будет настаивать, чтобы ее ребенок сделал выбор в сторону ее профессии. Как заметила звезда, ее двадцатилетняя дочь Доминика одно время очень хотела петь. Однако затем передумала. Хлебникова настаивать не стала.

По словам звезды, у нее перед глазами есть не очень хорошие примеры, когда родители тянут своих детей к славе. «После шоу «Голос. Дети» мне кажется, что ребенок Алсу пострадал. Я думаю, что для девочки скандал на этом конкурсе обернулся большой травмой. Это мое личное мнение», — заметила исполнительница.

больше по теме Хлебникова призналась, что первый муж был любовью всей ее жизни Музыкант Антон Логинов умер в 2018 году.

Также звезда сказала, что в 2019 году ей был жить проще, чем за год до этого. Как известно, в 2018-м она потеряла супруга Антона Логинова. Она сама обнаружила его в своей квартире. После исполнительница лечилась долгое время из-за нервного срыва.

По словам Марины Хлебниковой, она бы уже хотела внуков. Хотя бабушкой себя пока не считает. Нет сейчас в жизни певицы и любимого человека. Впрочем, крест она на себе не ставит и надеется, что такой мужчина в ее жизни рано или поздно появится, сообщает «Собеседник».