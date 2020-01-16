НОВОСТИ

«Ребенок Алсу пострадал»: Хлебникова напомнила о последствиях скандала на «Голос. Дети»

Как считает исполнительница, Микелла Абрамова получила серьезную душевную травму.

«Ребенок Алсу пострадал»: Хлебникова напомнила о последствиях скандала на «Голос. Дети»
Хлебникова вспомнила скандал на шоу "Голос.Дети"/http://globallookpress.com/

Певица Марина Хлебникова заявила, что не является той родительницей, которая будет настаивать, чтобы ее ребенок сделал выбор в сторону ее профессии. Как заметила звезда, ее двадцатилетняя дочь Доминика одно время очень хотела петь. Однако затем передумала. Хлебникова настаивать не стала.

По словам звезды, у нее перед глазами есть не очень хорошие примеры, когда родители тянут своих детей к славе. «После шоу «Голос. Дети» мне кажется, что ребенок Алсу пострадал. Я думаю, что для девочки скандал на этом конкурсе обернулся большой травмой. Это мое личное мнение», — заметила исполнительница.

Также звезда сказала, что в 2019 году ей был жить проще, чем за год до этого. Как известно, в 2018-м она потеряла супруга Антона Логинова. Она сама обнаружила его в своей квартире. После исполнительница лечилась долгое время из-за нервного срыва.

По словам Марины Хлебниковой, она бы уже хотела внуков. Хотя бабушкой себя пока не считает. Нет сейчас в жизни певицы и любимого человека. Впрочем, крест она на себе не ставит и надеется, что такой мужчина в ее жизни рано или поздно появится, сообщает «Собеседник».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АлсуАлсу: последние новостиДочь АлсуМарина ХлебниковаМикелла АбрамоваНовости googleШоу "Голос. Дети"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ребенок Алсу пострадал»: Хлебникова напомнила о последствиях скандала на «Голос. Дети»
Интересно?
Поделись с друзьями: