«Ногинск теперь Рукинск»: Елена Воробей после перелома вернется к работе в конце января

Пародистка призналась, что о произошедшем, несмотря на боль, все равно вспоминает с улыбкой.

Сломавшая руку во время выступления в Ногинске Елена Воробей рассказала о своем самочувствии. В беседе с порталом Teleprogramma.pro пародистка поведала, что после пережитого чувствует себя лучше и в целом, несмотря на боль, вспоминает произошедшее с улыбкой.

Воробей вспомнила, что рухнула под трек Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Главной задачей артистки были танцы. Воробей призналась: теперь она точно знает дословное значение фразы «танцевать до упаду».

«Для меня Ногинск —теперь Рукинск! Ну, как минимум, двойное название. Сейчас надеюсь, что иду на поправку. Завтра вновь посмотрим снимок. Сейчас с гипсом, врачи поставили его более легкую версию. С ним же и выйду работать в конце января», — рассказала артистка.

Воробей вспомнила, что ломает руку не в первый раз. Предыдущий опыт настиг артистку семь лет назад. Тогда за советом, как быстрее поправиться, она обратилась к Аскольду Запашному.

Тот, как никто другой, знает, как оперативно вернуться в строй, ведь работа циркового артиста — вещь травмоопасная. Дрессировщик посоветовал Воробей специалиста, который сумел «починить» конечность знаменитости за непродолжительный срок.

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