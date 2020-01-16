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«Никакого брака не было»: муж Лолиты опроверг фиктивный союз с пожилой женщиной

Как сказал тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов, адвокат Сергей Жорин запустил в СМИ очередную провокацию про него.

«Никакого брака не было»: муж Лолиты опроверг фиктивный союз с пожилой женщиной
Иванов опроверг брак с пожилой дамой/http://globallookpress.com/

Пятый супруг певицы Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов отреагировал на сообщение, что он якобы был женат на женщине, которая годится ему в матери.

Ранее адвокат Сергей Жорин утверждал, что в 2009 году Дмитрий Иванов заключил фиктивный брак с пожилой дамой. Причем спустя восемь месяцев с супругой он якобы развелся. Как говорил Жорин, если эти сведения подтвердятся, то Иванов лишится как российского, так и израильского паспорта.

Как сказал Дмитрий Иванов, адвокат Жорин занимается откровенными провокациями. Союз с пожилой женщиной в далеком 2009 году он не заключал.

«Никакого брака не было. Не понимаю, зачем Жорину, который сам пять раз был женат, понадобилась информация о количестве моих браков. Но у меня своя жизнь, работа, мне есть, чем заняться, кроме как отвечать на бесконечные домыслы», — заявил Дмитрий Иванов, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Напомним, что Лолита сейчас находится в стадии бракоразводного процесса с Ивановым. Она обвинила тренера в изменах. Исполнительница утверждает, что Иванов изменял ей, еще когда они были вместе. Якобы он переписывался со своей пассией с ноутбука, который подарила ему супруга. Сам Иванов ранее говорил, что роман с новой спутницей жизни у него случился уже после расставания с Лолитой.

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«Никакого брака не было»: муж Лолиты опроверг фиктивный союз с пожилой женщиной
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