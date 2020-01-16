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Агент Ксении Пунтус назвала «отсебятиной» сообщения о показаниях модели

Лилия Чепегина заявила, что ее подопечная не располагает средствами связи в больнице.

Агент Ксении Пунтус назвала «отсебятиной» сообщения о показаниях модели
Лилия Чепегина. Фото: Инстаграм

Агент пострадавшей модели Ксении Пунтус, Лилия Чепегина, опровергла факт дачи показаний девушкой. Ранее Telegram-канал Baza информировал, что 20-летняя манекенщица была переведена врачами Боткинской больницы из реанимации в отделение травматологии, что позволило следователям поговорить с девушкой и задать ей несколько вопросов о произошедшем.

Отмечалось, что Пунтус якобы заявила о непричастности внука Никиты Михалкова, Антона Бакова, к случившемуся. Причиной же произошедшего Пунтус назвала случайность — модель не смогла удержаться на подоконнике во время работы за ноутбуком.

Официальный представитель Пунтус  и сотрудница модельного агентства Avantmodels Лилия Чепегина пояснила — Ксения не могла давать показания. Вышеизложенное же, судя по всему, чьи-то выдумки, ведь Пунтус не располагает телефоном.

«Это, возможно, отсебятина. Не думаю, что с ней кто-то разговаривал», — пояснила она телеканалу 360.

Что касается состояния героини истории, то сейчас ей действительно немного лучше. Ксения улыбается и в целом выглядит неплохо, отметила агент.

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Андрей БаковКсения ПунтусНикита МихалковПунтус новости
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Агент Ксении Пунтус назвала «отсебятиной» сообщения о показаниях модели
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