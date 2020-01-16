Стас Пьеха ответил на обвинения, что Илона Броневицкая не занималась его воспитанием

Как сказал музыкант, вместе с мамой они подобные сплетни не читают и никак на них не реагируют.

Певец Стас Пьеха заявил, что он и его мама Илона Броневицкая не следят за желтой прессой, которая распускает про них много всяких небылиц. Отметим, что в конце прошлого года прошла информация, что музыкант выражал недовольство матерью за свое воспитание. Якобы родительница, когда Стас Пьеха был маленьким, занималась своей карьерой, именно поэтому позже он и стал употреблять запрещенные вещества.

Как сказал исполнитель, он и его мать не склонны нырять в информационные потоки. День у дочери легендарной певицы Эдиты Пьехи, как выразился Стас, расписан буквально по секундам.

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«Она занимается зоозащитой, продвижением законов, помогает огромному количеству живых существ на этой земле. Для нее читать о себе отзывы людей, которые ее не знают, — как минимум абсурдно, она не будет так дешево тратить свое время и силы», — заявил Стас Пьеха.

Также он отметил, что мать всегда самоотверженно и с любовью заботилась о нем. Он добавил, что так сильно любить своих детей, как его родительница, мало кто умеет на этой планете, сообщает «МК».