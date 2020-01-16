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Авербух ответил на обвинения Рудковской в краже песни Билана

По словам фигуриста, никаких авторских прав он не нарушал.

Авербух ответил на обвинения Рудковской в краже песни Билана
Авербух ответил на обвинения Рудковской/http://globallookpress.com/

Фигурист Илья Авербух заявил, что он не нарушал авторских прав, используя в своем шоу композицию близкого друга продюсера Яны Рудковской, Димы Билана, «Держи». Ранее супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сказала, что через суд будет добиваться с хореографа штрафа в пять миллионов рублей за незаконное, как она считает, использование композиции.

Как сказал Авербух, песня «Держи» в рамках его шоу прозвучала в связи с заключенным лицензионным договором с Общероссийской общественной организацией «Российское авторское общество». Как он заверил, у него был подписан договор с некоммерческой организацией по коллективному управлению смежными правами — «Всероссийской организацией интеллектуальной собственности». Фигурист добавил, что было произведено перечисление авторских вознаграждений, сообщает РИА Новости.

Добавим, что не так давно прошла информация о гонорарах, которые получила серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева за выступление в ледовом шоу Авербуха. Утверждалось, что ей платили 150 тысяч за выход на лед. Рудковская посчитала это маленькой суммой, обвинив хореографа в скупости.

Между тем олимпийской чемпионке Алине Загитовой Татьяна Навка платила за каждый выход на лед, по неофициальной информации, по 10 тысяч долларов. В переводе на рубли это 610 тысяч. Кстати, Навка уже намекнула, что в конце следующего года Загитова снова примет участие в ее шоу. Не исключено, что к тому времени фигуристка уже закончит свою профессиональную карьеру. Недавно она объявила о приостановке в выступлениях.

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Тэги:

Дима БиланИлья АвербухПесня "Держи"Яна Рудковская
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Авербух ответил на обвинения Рудковской в краже песни Билана
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