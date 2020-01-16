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Брат Кузьмина вспомнил, как Пугачева и Орбакайте доставали из унитаза деньги

По словам Александра, у его брата произошел конфликт с Примадонной.

Брат Кузьмина вспомнил, как Пугачева и Орбакайте доставали из унитаза деньги
Пугачева и Орбакайте вылавливали из унитаза деньги/http://globallookpress.com/

Брат музыканта Владимира Кузьмина, Александр, вспомнил историю из далекой молодости. Как известно, в восьмидесятых годах прошлого века певец встречался с Аллой Пугачевой. Однажды Примадонна решила сделать поистине царский подарок своему возлюбленному. Она подарила ему ключи от новеньких «жигулей». При этом техпаспорт был оформлен на певицу.

Однако затем звезды разругались. Примадонна решила автомобиль забрать. Кузьмин собрал сумму, равную стоимости машины, и привез ее домой к Пугачевой. Он хотел вручить ей деньги, но машину оставить себе.

Алла Пугачева заняла принципиальную позицию. Она заявила, что деньги ей не нужны, и потребовала автомобиль. Этот поступок вывел Кузьмина из себя. Он зашел в туалет и бросил деньги в унитаз, после чего вышел из квартиры певицы.

Алла вместе с дочерью Кристиной Орбакайте подбежали к унитазу. Они выловили купюры и развесили их по всей комнате сушиться. В этот момент в квартиру к Примадонне зашла ее домработница Люся. Она только и смогла произнести: «А еще говорят, что денег у них нет!»

Вскоре Пугачева позвонила брату Кузьмина. Она знала, что у него после расставания живет музыкант. Когда трубку взял певец, Примадонна произнесла: «Ты поступаешь как настоящая звезда!» Об этом сообщило издание «7 дней».

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Александр КузьминАлла ПугачеваВладимир КузьминКристина ОрбакайтеНовости google
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Брат Кузьмина вспомнил, как Пугачева и Орбакайте доставали из унитаза деньги
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