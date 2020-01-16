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Сын Ефремова сыграл на одной сцене со своим знаменитым отцом

Михаил и Николай Ефремовы исполнили роли в спектакле «Посадить дерево» режиссера Марины Брусникиной.

Сын Ефремова сыграл на одной сцене со своим знаменитым отцом
Михаил Ефремов. Фото Global look press

Состоялась премьера спектакля «Посадить дерево», совместного проекта театра «Практика» и театрального агентства «Арт-партнер». Режиссер — Марина Брусникина. Главные роли в нем исполнили отец и сын — 56-летний Михаил и 28-летний Николай Ефремовы.

Благодаря этому звучащий со сцены постулат о том, что мужчина должен обязательно построить дом, посадить дерево и вырастить сына, звучал очень убедительно. Ефремов-старший сыграл фрезеровщика, который решил объяснить отпрыску жизненную философию и посадить вместе с ним в поле яблоню. Николай Ефремов — нерадивого программиста, который никак не желал понять отца.

Многих зрителей очаровала не только совместная актерская работа отца и сына, но и внешность молодого артиста. Люди обратили внимание, что парень вырос настоящим красавцем.

Николай — средний сын Михаила Ефремова. Как и старший наследник заслуженного артиста России, парень пошел по стопам великого деда и отца и стал актером. Есть у них еще младший брат по отцу, Борис, ему 10 лет. И три сестры: Анна-Мария, Вера и Надежда.

Михаил Ефремов был официально женат пять раз. В первом браке с Еленой Гольяновой у него детей не было, во вторых отношениях с филологом Асей Воробьевой у него родился Никита, Николай появился на свет от третьей супруги — актрисы Евгении Добровольской, дочь Анна-Мария — от актрисы Ксении Качалиной, Вера, Надежда и Борис — от звукорежиссера Софьи Кругликовой.

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Сын Ефремова сыграл на одной сцене со своим знаменитым отцом
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