Сын Ефремова сыграл на одной сцене со своим знаменитым отцом

Состоялась премьера спектакля «Посадить дерево», совместного проекта театра «Практика» и театрального агентства «Арт-партнер». Режиссер — Марина Брусникина. Главные роли в нем исполнили отец и сын — 56-летний Михаил и 28-летний Николай Ефремовы.

Благодаря этому звучащий со сцены постулат о том, что мужчина должен обязательно построить дом, посадить дерево и вырастить сына, звучал очень убедительно. Ефремов-старший сыграл фрезеровщика, который решил объяснить отпрыску жизненную философию и посадить вместе с ним в поле яблоню. Николай Ефремов — нерадивого программиста, который никак не желал понять отца.

Многих зрителей очаровала не только совместная актерская работа отца и сына, но и внешность молодого артиста. Люди обратили внимание, что парень вырос настоящим красавцем.

Николай — средний сын Михаила Ефремова. Как и старший наследник заслуженного артиста России, парень пошел по стопам великого деда и отца и стал актером. Есть у них еще младший брат по отцу, Борис, ему 10 лет. И три сестры: Анна-Мария, Вера и Надежда.

Михаил Ефремов был официально женат пять раз. В первом браке с Еленой Гольяновой у него детей не было, во вторых отношениях с филологом Асей Воробьевой у него родился Никита, Николай появился на свет от третьей супруги — актрисы Евгении Добровольской, дочь Анна-Мария — от актрисы Ксении Качалиной, Вера, Надежда и Борис — от звукорежиссера Софьи Кругликовой.