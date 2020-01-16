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«Мы некрасиво расстались»: Дунаевский объяснил причину развода с первой женой

Непродолжительное время композитор был женат на Наталье Леоновой.

«Мы некрасиво расстались»: Дунаевский объяснил причину развода с первой женой
Дунаевский объяснил, почему расстался с первой женой/http://globallookpress.com/

Композитор Максим Дунаевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему расстался со своей первой супругой Натальей Леоновой. Всего, напомним, музыкант был женат семь раз.

Ведущий Борис Корчевников в начале программы показал Дунаевскому кружки. На каждой были изображены его предыдущие супруги. При этом первую жену он так и не смог узнать. «Это ваша жена», — подсказал Борис Корчевников.

«Наташа — единственная женщина в моей жизни, которую я не видел после расставания больше никогда в жизни. Мы были молодые, горячие, когда познакомились. Все было воспалено в наших отношениях», — заметил композитор.

При этом он винит себя в том расставании. «Мы некрасиво расстались. Я влюбился в другую. Ушел к Регине, второй супруге. Она тоже замечательная женщина. У нее татарская кровь. Фамилия Темирбулатова, что означает в переводе с татарского острый меч. Я бы сейчас с удовольствием пообщался с первой женой. Те раны должны забыться все равно со временем», — сказал Максим Дунаевский.

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Тэги:

Борис КорчевниковМаксим ДунаевскийНаталья ЛеоноваПрограмма "Судьба человека"
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«Мы некрасиво расстались»: Дунаевский объяснил причину развода с первой женой
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