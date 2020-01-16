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Максим Дунаевский в ближайшее время сыграет восьмую свадьбу

Третий год 75-летний композитор живет с женщиной по имени Алла, которая имеет профессию музыковеда.

Максим Дунаевский в ближайшее время сыграет восьмую свадьбу
Дунаевский женится в восьмой раз/http://globallookpress.com/

Композитор Максим Дунаевский, который был женат семь раз, в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что в его жизни появился любимый человек. Женщину зовут Алла. По профессии она музыковед, кандидат наук.

«В ближайшее время мы сыграем свадьбу. Алла – близкий мне человек. Она кругом сопровождает меня. Мы третий год вместе», – сказал 75-летний музыкант.

При этом композитор заметил, что седьмая супруга Марина Рождественская, которая младше его на 20 лет, навсегда останется в его сердце. У них, напомним, есть совместная дочь, которая недавно закончила школу.

«Марина переживает сильно. Я не оставлю ее никогда. Я только с благодарностью буду вспоминать годы, проведенные рядом с ней. Это неправда, что я все у нее забираю. Любая женщина в ее ситуации будет горевать, бороться. Но ничего вернуть уже нельзя. Причина нашего развода не в другой женщине. Я меньше всего похож на легкомысленного человека, который способен на старости лет пуститься во все тяжкие. Не в этом дело», – заметил композитор.

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Максим ДунаевскийМарина РождественскаяПрограмма "Судьба человека"
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Максим Дунаевский в ближайшее время сыграет восьмую свадьбу
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