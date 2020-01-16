«Продержалась минут 40»: Елена Воробей сломала руку на концерте в Ногинске

Сама артистка призналась, что подобный опыт стал для нее вторым.

Елена Воробей сломала руку на выступлении в Ногинске. Несмотря на травму, 52-летняя артистка еще 40 минут провела на сцене, пытаясь избежать отмены концерта.

О случившемся сама Воробей рассказала подписчикам в Instagram. Пародистка поведала, что поскользнулась во время исполнения своей роли. Понимая, что заработала травму, Воробей продолжила работать ровно до тех пор, пока здоровье не подвело ее окончательно – в какой-то момент у Елены сильно упало давление. К счастью, в зале дежурили врачи – они дождались, когда актриса прервется, а затем оказали ей необходимую помощь.

«Я хочу выразить бесконечную признательность сотрудникам скорой помощи Ногинска! Очень быстро, оперативно собрали сломанные косточки моего правого крыла. Спасибо зрителям, которые увидели, что я упала, и не сдали билеты. Я продолжила работать, продержалась еще минут 40, ровно до того момента, пока не почувствовала себя совсем плохо», — рассказала она.

Чуть позже выяснилось, что производственную травму Елена Воробей получает не в первый раз. Нечто похожее произошло с ней и 7 лет назад. Актриса пообещала отработать выступление повторно и назначила новую встречу с поклонниками на 7 февраля.