Очнувшаяся после падения модель Пунтус рассказала подробности произошедшего

Пострадавшая на вечеринке 20-летняя модель Ксения Пунтус рассказала следователям, что именно произошло с ней в злосчастный вечер 11 января.

Напомним, накануне, 15 января, врачи перевели пациентку из реанимации в отделение травматологии, что может свидетельствовать об улучшениях в состоянии здоровья девушки. После этого врачи информировали, что Ксения доступна для посещений близкими, однако навещать ее позволено в ограниченном количестве — не более трех человек в день.

Спустя некоторое время после того, как Ксения пришла в себя, она согласилась ответить на вопросы следователей. Правоохранителям она рассказала, что встречается с внуком Никиты Михалкова, Андреем Баковым, уже полтора месяца.

Молодой человек, по уверениям пациентки, свидетелем произошедшего действительно не был — в этот момент он спал. Как передает Telegram-канал Baza, причиной случившегося стала банальная неосторожность — Пунтус не удержала равновесие, когда сидела на подоконнике с планшетом.

Ранее в кабинете инспекторов появился и сам Баков. Он подтвердил ранее озвученную версию о том, что непричастен к инциденту, а о травмах Пунтус узнал уже после пробуждения в разговоре с правоохранительными органами.