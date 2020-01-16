«Наша совместная жизнь закончилась»: Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой

С Мариной Рождественской, которая младше его почти на 30 лет, актер был вместе двадцать лет.

Композитор Максим Дунаевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской. Вместе они были двадцать лет. Супруга почти на 30 лет младше композитора. У них есть совместная дочь.

«Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра», — сказал композитор.

Также он вспомнил, как в его жизни появилась Рождественская. «Она ворвалась в мою жизнь красиво. Марина — красивая девушка, ей тогда было всего 25 лет, а мне уже 54. Я тогда чувствовал себя мальчишкой рядом с ней. Сейчас, впрочем, тоже чувствую себя молодым. Марина при знакомстве не знала, что она станет моей седьмой женой. Она прошла проверку временем», — подчеркнул музыкант.

Кстати, много лет назад Дунаевский с Мариной Рождественской венчались. Ее дочка от предыдущих отношений взяла фамилию композитора. «Наша общая с Мариной дочь Полина уже закончила школу. У нее есть свои мечты, о которых она не докладывает. Мне, конечно, грустно, что мы расстались. Мы пишем друг другу, что скучаем, но жить вместе не можем», — заметил Максим Дунаевский.